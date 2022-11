Moto furtada de vítima que dormia em Rio Bom é achada em Apucarana

Da Redação

Flagrante de uma cena dos dois rapazes segundos antes de praticarem o furto da motocicleta, em Rio Bom, na madrugada de domingo (20)

Uma motocicleta que foi furtada de um agricultor de Rio Bom, na madrugada de domingo (20), foi recuperada nesta terça-feira (22), em Apucarana. A Honda Titan 150cc estava abandonada na região das chácaras, no Belvedere. O furto da motocicleta ganhou repercussão por conta das circunstâncias. O furto foi gravado por câmeras de segurança (Veja o Vídeo aqui).

Dois rapazes se aproveitaram da vítima, um agricultor de 38 anos, que dormia na rua, próximo a um bar, se recuperando de uma bebedeira, e furtaram a carteira com documentos, o aparelho celular, o capacete e a motocicleta, que estava registrada em nome do pai da vítima.





No momento do furto, os dois rapazes ainda agrediram a vítima, com alguns chutes. Segundo informações da polícia, a vítima teria bebido no bar e, depois que o local fechou, sem condições de voltar para casa pilotando, acabou dormindo na calçada. A agressão foi registrada às duas horas da madrugada.

