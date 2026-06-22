Moto com R$ 7 mil em débitos é apreendida após acidente em Cambira

Duas pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito envolvendo um carro Ford Royale e uma moto Honda CG Start na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 8h, na BR-376, em Cambira (PR). A colisão mobilizou equipes de socorro do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Motiva Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o motociclista de 21 anos não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta apresentava licenciamento vencido desde 2022 e acumulava mais de R$ 7 mil em multas e débitos pendentes.



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Segundo informações do sargento Gustavo Baptistão, os dois ocupantes da moto se feriram e foram encaminhados a unidades de saúde. "Atendemos uma adolescente de 17 anos (garupa) que sofreu um corte-contuso. Sem muita gravidade, encaminhados para a UPA", informou o bombeiro. A jovem estava na garupa.

O condutor da motocicleta foi atendido por uma equipe de socorro da Motiva Paraná - concessionária que administra o trecho - com ferimentos nas pernas. A pista no sentido a Apucarana ficou parcialmente interditada enquanto as equipes atendiam ao acidente. As vítimas, segundo informações preliminares, seriam moradoras de Jandaia do Sul.

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Segundo a PRF, houve uma colisão lateral entre os veículos, que seguiam no mesmo sentido da via. A análise preliminar aponta que a motocicleta trafegava pela faixa da esquerda quando o automóvel realizou mudança de faixa sem perceber a presença do motociclista, provocando a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o canteiro lateral, colidindo contra uma placa de sinalização.