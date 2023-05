Moto com escapamento adulterado é apreendida em Lidianópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste sábado (13), uma moto foi apreendida por estar com o escapamento adulterado, em Lidianópolis. Embora muitas pessoas não saibam, o barulho alto e incômodo do escapamento das motos é proibido por lei.

continua após publicidade .

Por volta das 0h40, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pela área central de Lidianópolis quando visualizou uma motocicleta ao longe que emitia um barulho de escapamento muito alto, em desacordo com as normas de trânsito.

- LEIA MAIS: Socorristas do Samu de Ivaiporã atendem gestante em surto

continua após publicidade .

Os policiais então optaram pela abordagem que ocorreu na rua Marginal próximo à Vila Rural.

Durante a abordagem foi constatado que o motociclista não possuía CNH, bem como a motocicleta estaria com o escapamento adulterado e sem filtro de ar.

Nada de ilícito foi encontrado com o abordado. Diante disso, o condutor foi liberado no local. A motocicleta foi apreendida e conduzida ao pátio do DETRAN.

Siga o TNOnline no Google News