Moto barulhenta com escapamento alterado é apreendida pela PM

A Polícia Militar (PM) apreendeu na tarde de sábado (4), por volta das 14 horas, uma moto com barulho extremo trafegando em Lidianópolis. O motociclista também não tinha CNH.

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) realizada patrulhamento pela Rua Goiás, quando se deparou com uma moto barulhenta, devido o escapamento alterado.

Foi realizada a abordagem, nada de ilícito encontrado com o condutor, porém, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta além do escapamento não original, possui débitos de licenciamento desde de 2015. Sendo assim, o veículo foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM, em Ivaiporã.

O condutor da motocicleta foi orientado e liberado no local.

Caminhão tem pane de motor e bloqueia PR-466

Em Jardim Alegre, por volta das 20h15, a PM foi chamada para o trevo de Placa Luar, onde a princípio uma carreta estaria pegando fogo.

No entanto no local, foi constatado pelos policiais que um caminhão Volvo/FH12 380 bitrem havia dado pane no motor, causando bloqueio na rodovia nos dois sentidos da PR 466.

Foi acionada BPRv que compareceu ao local, e o motorista acionou um guincho que e removeu o veículo, voltando o trânsito à sua normalidade.

