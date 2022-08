Motivado por ciúmes, homem agride mulher durante show em Cambira

Da Redação

Vítima foi agredida em público durante um show

Uma mulher, de idade não informada, foi agredida pelo companheiro em público, durante um show, na madrugada deste sábado (20), em Cambira, no norte do Paraná. A cena de violência ocorreu durante a Expocam que é realizada no Estádio Municipal Luiz Mareze.

Conforme relatório da Polícia Militar (PM), a vítima disse que estava assistindo o show quando o companheiro passou a agredi-la com tapas e socos no rosto e nos braços, motivado por ciúmes.

Outras pessoas que participavam do evento conseguiram interromper as agressões e tentaram conter o agressor até a chegada da PM, no entanto, ele conseguiu fugir.

Segundo o relato de testemunhas, o autor fugiu em um GM Prisma de cor branca. A placa também foi anotada pelas testemunhas e repassada a PM. A vítima foi orientada sobre as devidas providências a serem tomadas.





