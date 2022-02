Da Redação

Morte precoce de Leonan Dantas causa comoção em Jandaia

A morte de Leonan Dantas Lopes, de 34 anos, causou comoção em Jandaia do Sul, neste sábado (5). De acordo com informações de pessoas próximas, ele estava com problemas de saúde e precisou passar por uma cirurgia. Durante o procedimento ele teve uma parada cardíaca e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), há alguns dias.

Leonan, ainda conforme amigos, era muito querido na comunidade de Jandaia e região. Ele trabalhou por alguns anos no supermercado Cidade Canção, de Jandaia, e atualmente também trabalhava em outra rede de supermercados.

Segundo informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento ocorre neste domingo (6), no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul. O horário não foi divulgado pela Aserfa.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Leonan através das redes sociais:

"Vamos dar mais valor às pessoas que amamos, à família, aos amigos porque pode ser que não tenhamos tanto tempo assim. Foram tantas histórias, meu amigo. Descanse em paz".

"Vai com Deus, Leonan Dantas Lopes. Olha por nós aí de cima, meu amigo. Cara simpático, humilde e sempre alegre".

Com informações do Pardal Notícias.