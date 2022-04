Morte de Roseli Tassi, 47 anos gera comoção em J. Alegre

Da Redação

Roseli Tassi, 47 anos

Faleceu na manhã desta terça-feira (15), às 9h15 no Hospital do Coração Unidade Bela Suíça, em Londrina, a professora de Jardim Alegre, Roseli Tassi, aos 47 anos. Ela estava em tratamento de câncer.

Roseli é filha do diácono Fermino e de dona Antônia Tassi eos irmãos Ademir, José, Marli e Sueli Tassi, tradicionais moradores de Jardim Alegre. Roseli trabalhou por muitos anos como professora na APAE, no Colégio Cristóvão Colombo e no Jardim Florestal.

O corpo está sendo transladado para Jardim Alegre, o horário do velório e sepultamento ainda será confirmado.

Familiares e amigos lamentam a morte da professora Roseli nas redes sociais

“Que Deus te receba de braços abertos, Roseli. Você vai deixar muita saudades. A pessoa mais simpática,bondosa e cheia de luz que eu já tive o prazer de conhecer. Sempre vou me lembrar da sua alegria e bom humor.”

“Descanse em PAZ ROSELI. Sei que VC estava pronta pra ir ao encontro de DEUS. Sempre vamos lembrar de VC com essa doçura de sorriso”

“Meus sentimentos a família, que a Virgem Maria e São José possam dar conforto ao coração do Sr. Fermino e a dona Antônia, Maria Santíssima a receba em seus braços”