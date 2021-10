Morte de jovem marilandense de 21 anos causa comoção

Da Redação

Uma jovem de 21 anos, moradora de Marilândia do Sul, morreu neste sábado (02), no Hospital da Providência, em Apucarana. Segundo a família, Marcieli Carolini Gomes estava internada para o tratamento de uma pedra no rim, mas em seguida, teria recebido um diagnóstico de Covid-19, o que é contestado por familiares. O estado de saúde dela se agravou e a jovem não resistiu.

Em entrevista ao TNOnline, a irmã de Marcieli, Emilly Priscila, contou que a jovem foi sozinha dar entrada no hospital. "Ela tinha infecção urinária e pedra no rim e a pedra tinha descido pro canal e ela não estava aguentando de dor, aí foi pra interna e remover a pedra. O médico fez os procedimentos nela e ela já estava de alta. Depois disso, alguém disse q ela estava com covid e estava com 70% do pulmão comprometido, e dali pra frente foi só piorando", contou.

Ainda segundo Priscila, a família não teve acesso ao teste para covid realizado na irmã. "Falaram que ela estava com covid sem mesmo antes ter feito o teste rápido , depois surgiu que ela estava com uma bactéria que tinha passado pro sangue e o rim tinha parado e estavam fazendo o processo de hemodiálise. Eles não deram o diagnóstico certo dela não conseguiam achar um remédio que fosse certeiro pra essa bactéria, mas a conclusão, nem o próprio hospital sabia", afirma.



Familiares e amigos de Marcieli Carolini Gomes, usaram as redes sociais para homenagear a jovem.

"Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém e hoje você se foi gatona. Deus quis você pra ele menina maravilhosa guerreira Marcieli Gomes", disse uma amiga.



"Descanse em paz Prima Que Deus te recebe de braços abertos você vai fazer muita falta ", lamentou a prima.

"Vou sentir tanto sua falta. Mas Sei que você está num bom lugar minha amiga. E mesmo com o coração doendo muito, sinto gratidão a Deus por ter me permitido fazer parte da sua breve passagem aqui na terra. Um dia nos reencontraremos novamente. Que minha saudade chegue no céu até você. Luto", escreveu outra amiga.

Marcieli Carolini Gomes foi sepultada na manhã deste domingo, no cemitério municipal de Marilândia do Sul.