Morte de jovem em acidente causa comoção em São João do Ivaí

Rian Farias, 21 anos

Um jovem motociclista, de 21 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (11), em São João do Ivaí.

O acidente foi por volta das 21h30, na Rodovia PR-082 próximo a Igreja Congregação Cristã do Brasil.

Rian Farias, seguia pela rodovia pilotando uma moto sentido a Av. Itaipu quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência.

Equipe de socorrista foi acionada, tentaram reanimar a vítima, que não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Comoção

A morte precoce de Rian que é irmão da pedagoga Barbara Firmino, causou grande comoção nas redes sociais.

Logo após a confirmação da morte, amigos e familiares compartilharam mensagens de luto.

“Difícil acreditar nessa notícia difícil aceitar que você se foi, quase 1 ano do nosso último rolê de moto. Mas Deus é contigo e você esteja em um lugar melhor que o nosso, que papai do céu te receba de braços abertos meu irmão. Luto eterno por você, proteja-nos aí de cima que sempre lembraremos de você aqui embaixo”, postou um amigo.

“Vai em paz meu amigo não consigo acreditar, ontem mesmo se tava curtindo uns as coisa no meu face e agora recebo essa notícia a vida realmente é um sopro agora só resta as lembranças boa meu mano vai em paz”, postou outro amigo.

* Com informações Canal HP

