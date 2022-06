Morte de homem durante incêndio em Faxinal pode ter sido homicídio

Da Redação

No local foi feito o combate às chamas, mas um morador, que estava na casa morreu

A morte de Antônio Monteiro de Oliveira, ocorrida em fevereiro deste ano em Faxinal, após um incêndio na residência onde ele morava, pode ter um novo desfecho. De acordo com o delegado da Comarca Ricardo Mendes, um laudo do Instituto Médico Legal (IML), entregue a cerca de um mês, aponta que haviam perfurações no corpo da vítima, o que fez com que o inquérito, que já havia sido concluído, fosse reaberto para investigação.

continua após publicidade .

Segundo o delegado de Faxinal, o caso que até então era tratado como um acidente ou um possível suicídio, agora deve apontar quais as causas das perfurações apontadas pelo exame de necropsia.

“Esse caso, a princípio teria sido suicídio ou acidente, mas o laudo do exame recém entregue à polícia, aponta que o corpo da vítima apresenta algumas lesões que indicam que a causa da morte pode ter sido outra que não a situação do incêndio. O inquérito já havia sido relatado em fevereiro pela delegada da época da situação, mas como veio essa informação nova, estamos colhendo novos elementos, ouvindo outras pessoas e pessoas que já haviam sido ouvidas, pra gente tentar esclarecer a situação e saber se de fato ocorreu um homicídio ou até um latrocínio”, informou o delegado.

continua após publicidade .

Relembre o caso

Um homem morreu carbonizado em incêndio de uma casa na Rua Manoel Moreira Vidal, esquina com a Visconde de Mauá, no Jardim Santa Helena, em Faxinal, na região norte do Paraná.

De acordo com informações, o incêndio foi por volta da meia noite de sábado, 05 de fevereiro. No local foi feito o combate às chamas, mas um morador, que estava na casa morreu.

A vítima, Antônio Monteiro estava em um dos quartos. Também foram encontradas manchas de sangue na cozinha da casa.