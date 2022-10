Morte de Edson Gerber, da Holandesa, causa comoção no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Edson Gerber era proprietário do famoso Restaurante Holandesa de Mauá da Serra

A morte de Edson Gerber, de 53 anos, conhecido comerciante de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, causou grande comoção em todo o estado. Gerber morreu em um acidente, na noite desta quarta-feira, 05. Ele estava sozinho dirigindo seu veículo na PR 445, próximo a Irerê, quando colidiu com uma árvore que estava caída na rodovia, danificando seu veículo. Ao descer do carro após alguns instantes, foi atropelado por um caminhão que passava pela rodovia.

continua após publicidade .

Edson Gerber era proprietário do famoso Restaurante Holandesa de Mauá da Serra. Fechado durante a pandemia, o empreendimento era tradicional no Vale do Ivaí, fundado há mais de 50 anos, por Dona Baronesi e Frederico Gerber, pais dele. Nos últimos meses, ele estava vendendo tortas e doces e alugando o salão do antigo restaurante para eventos.

LEIA MAIS: Motorista morre atropelado após colidir em árvore que caiuna PR-445

continua após publicidade .

Gerber deixa viúva Anna Claudia Ray Gerber e duas filhas.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a perda:

"Descanse em paz tio Edson Gerber. Foi um prazer poder construir tantas lembranças com você. Obrigada por sempre nos dar apoio e o privilégio de momentos inesquecíveis. Você sabia estar presente e ser presente em abundância, sempre admirei isso. Que haja conforto agora em nossos corações para lidar com sua partida", diz um post.

continua após publicidade .

"Descanse em paz meu amigo. Que Deus te receba em sua morada celeste e dê o conforto à toda família", diz outra mensagem.

Após o atropelamento, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, de onde deverá ser liberado apenas no final da manhã desta quinta-feira, 06.

O velório será realizado na Igreja Luterana de Mauá da Serra e o sepultamento será realizado no cemitério próprio da família. O horário ainda não foi divulgado.

Colaborou Blog do Danilo de Souza.

Siga o TNOnline no Google News