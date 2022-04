Da Redação

Morte de criança de 4 anos causa comoção em Cambira

A morte de Aysa Marian Batista, de 4 anos, moradora de Cambira, causou comoção. A menina morreu nesta segunda-feira (21), por volta das 17h30, após ser internada na Santa Casa e passar pelo Pronto Atendimento Infantil (PAI), de Arapongas. Aysa será sepultada nesta terça-feira (22), às 10h30, no Cemitério Municipal de Arapongas. Antes de ser levada para Arapongas, a criança passou por atendimento também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. A família reclama do atendimento prestado na unidade.

continua após publicidade .

De acordo com a tia e madrinha da criança, a araponguense Matilde Ortega, cunhada de Carla Batista, mãe da criança, a afilhada vinha sofrendo com problemas de saúde há um ano. Há mais ou menos um mês, conforme a tia, o quadro de saúde dela se agravou.

"Nunca descobriram o que era. Levaram a Aysa três vezes na Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana (UPA), mas o médico passava apenas o medicamento dipirona. Minha afilhada não conseguia mais andar de tanta dor no peito e gritava de dor o tempo todo”, afirma. Segundo ela, no domingo (20) a criança foi levada para o Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Arapongas, que encaminhou Aysa para a Santa Casa. “Mas foi tarde demais. Os médicos fizeram de tudo", lamenta.

continua após publicidade .

Segundo a família, a criança chegou ao Hospital Santa Casa com um quadro de pneumonia. "Não sabemos o que houve realmente com ela até hoje, mas sabemos que algo podia ter sido feito para salvar nossa menina", acrescenta.

NOTA

Em nota, a direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), de Apucarana, afirma que já está de posse do prontuário de atendimento da criança. Conforme informações da AMS, a menina foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nos dias 8 e 16 de março, e submetida a exame de sangue. O secretário de saúde, Emídio Bachiega, disse que tudo está sendo averiguado e que se for necessário será aberta uma sindicância para apuração minuciosa do caso.