Morte de cobrador aposentado causa comoção no Vale do Ivaí

O falecimento de João Troyner, de 65 anos, na tarde deste domingo (27), gerou grande comoção no Vale do Ivaí. Cobrador aposentado da Viação Garcia, ele era morador de Jandaia do Sul, mas residia atualmente no município de Bom Sucesso.

João estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Providência, em Apucarana, após ser diagnosticado com Covid-19 e apresentar complicações no seu quadro de saúde.

Graças aos muitos anos de serviço como cobrador de ônibus, da empresa Viação Garcia, Troyner era bastante conhecido na região do Vale. No entanto, devido ao motivo do falecimento, não houve velório, e o sepultamento aconteceu às 11h desta segunda-feira (28), no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.





Fonte: Informações do Canal HP.

