Morte de adolescente de 17 anos do Rio Bom gera comoção

A morte do adolescente Luigi Gabriel Deretti Rodrigues de 17 anos, morador do Rio Bom gerou grande comoção no município.

O jovem, filho da professora e ex-vereadora Patrícia Deretti, tinha problemas de saúde desde que nasceu.

Na noite de sábado (8) passou mal, foi hospitalizado, porém, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O velório e sepultamento aconteceu neste domingo (9). O pequeno município de Rio Bom ficou em luto.

"Sinto muito, meu coração dói, pelo seu coração de mãe, pela sensação de vazio que está invadindo seu peito, pelo adeus que seu filho querido lhe deu. Seja forte, mais forte do que nunca e procure aceitar esse terrível desígnio da vida e da morte. Seu filhinho estará sempre no seu coração e do lado do nosso Pai.🙏😭💐"