Morre vítima de acidente entre carroça e viatura do IML

Da Redação

A viatura do IML retornava de acidente com dois corpos quando houve a colisão com a carroça

Morreu no hospital nesta quinta-feira (14), Augusto Samuel da Silva, de 63 anos, vítima de acidente de trânsito na PR-466. Augusto estava na carroça que colidiu com a viatura do Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, no final do mês de setembro.

A batida foi por volta das 23h50, na altura do KM 622, na rodovia PR-466, entre Manoel Ribas e Ivaiporã. A viatura retornava de um acidente na PR-460, em Nova Tebas, com dois corpos, quando se envolveu em acidente com a carroça.