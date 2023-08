Morre um dos jovens vítima de grave acidente em Mauá da Serra

Morreu um dos jovens envolvidos no grave acidente registrado na tarde deste domingo (13) às margens da rodovia BR-376, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. A vítima, de 32 anos, estava internada em estado grave no Hospital da Providência, em Apucarana.

Ele foi identificado como Elias Dias Campos. De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o jovem morreu ainda neste domingo (13). O sepultamento será nesta terça-feira (15), no Cemitério de Mauá da Serra.

O grave acidente aconteceu por volta das 15 horas, no perímetro urbano da cidade. Elias Dias Campos e um segundo jovem, de 31 anos, estavam em uma motocicleta que colidiu contra um carro. A causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os jovens foram socorridos pela equipe de plantão do Posto Central e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram encaminhados pelo aeromédico do Samu para Apucarana, devido aos graves ferimentos.

De acordo com o Blog do Berimbau, o outro jovem, o de 31 anos, segue internado no Hospital da Providência em estado grave. Ele teve uma uma fratura de fêmur exposta.

