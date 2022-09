Morre Subtenente Nilton Victorio dos Santos, aos 55 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Subtenente Nilton Victorio dos Santos, de 55 anos

Faleceu na noite desta quinta-feira (29), o Subtenente Nilton Victorio dos Santos, de 55 anos. O policial atuou por muitos anos no 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Apucarana e comandou o destacamento do município de Bom Sucesso.

continua após publicidade .

O subtenente estava internado no Hospital da Providência. Ele tinha alguns problemas de saúde. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório acontece na Capela de Marumbi e o sepultamento será realizado nesta sexta-feira (30), o horário ainda não foi revelado.

fonte: Arquivo pessoal Subtenente Nilton Victorio dos Santos, de 55 anos





continua após publicidade .

Mulher de 31 anos morre na BR-376 em Jandaia do Sul

Uma mulher, de 31 anos, que conduzia uma moto, morreu após acidente na BR-376, em Jandaia do Sul. A grave colisão contra um carro aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (29), no trevo de acesso à cidade. Socorristas da Defesa Civil do município foram chamados, porém, a vítima morreu no local.

Testemunhas contaram que Eamara Santana Barboza, natural de Ivaiporã e moradora de Jandaia do Sul, estava trafegando pela rodovia, porém, atingiu um carro que cruzava a pista. A lateral do veículo ficou bastante danificada, pois a batida foi muito forte.

Siga o TNOnline no Google News