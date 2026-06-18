Morre segunda vítima de acidente em Arapuã após 10 dias internada

A segunda vítima do acidente na PR-850 morreu nesta quarta-feira (17), após permanecer internada em estado grave desde a colisão registrada na manhã de 7 de junho, em Arapuã. A confirmação foi divulgada por meio de nota de pesar da Câmara Municipal.

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Raquel Alves de Sousa estava entre as ocupantes de um Fiat Palio com placas de Ivaiporã envolvido no acidente nas proximidades da cidade. Ela recebeu atendimento médico após a ocorrência, mas não resistiu às lesões.

O acidente já havia causado uma morte no dia da batida. Aparecida Quintino, de 65 anos, também ocupante do automóvel, morreu ainda no local.

Outra ocupante do carro, identificada como Marlene, de 49 anos, sofreu ferimentos e foi socorrida por equipes de resgate. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 6h05. Como não havia testemunhas ou pessoas que pudessem relatar a dinâmica do acidente, as circunstâncias da colisão continuam sob investigação.