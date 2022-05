Morre o ex-vereador Newton Kajimura, de São Pedro do Ivaí

Da Redação

Newton Kajimura, 63 anos.

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, decretou Luto Oficial de três dias nesse domingo (15), devido a morte do dentista, ex-vereador e servidor público aposentado, Newton Kajimura, 63 anos.

Por conta do decreto, o Paço Municipal será fechado nesta segunda-feira (16), mas os serviços essenciais não serão afetados. O atendimento de urgência e emergência em saúde será no hospital.

O atendimento ao público será retomado normalmente na terça-feira (17). O corpo do dentista está sendo velado na Capela Mortuária e o sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (16), horário ainda não informado.

A prefeitura também emitiu nota de pesar pela do ex-servidor público

“Não há palavras que possam confortar familiares e amigos neste momento. O Governo Municipal externa profunda tristeza pela morte do servidor público aposentado, Newton Kajimura, de 63 anos, que exerceu por 30 anos a função de dentista (1991 a 2021), com total carinho e dedicação. Ele também atuou como secretário municipal de Saúde e foi vereador por três legislaturas (1993-1996, 1997-2000 e 2017-2020). A nós, ficam as boas lembranças e a admiração. Pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares neste momento tão difícil”, diz a nota.