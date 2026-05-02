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Morre o advogado criminalista Alikan Zanotti aos 59 anos

Advogado de carreira bem consolidada era filho do ex-deputado federal e ex-prefeito de Faxinal Expedito Zanotti, que também foi vereador de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 10:56:39 Editado em 02.05.2026, 10:56:32
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Morre o advogado criminalista Alikan Zanotti aos 59 anos
Autor Alikan deixa a esposa, Vanessa Zanotti, e um casal de filhos - Foto: Redes Sociais

Morreu neste sábado (02) em Londrina (PR) o advogado criminalista Alikan Zanotti, aos 59 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade e enfrentava um câncer, que se agravou na última semana.

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O corpo será velado de forma breve em Londrina e será cremado em seguida. O local e horário ainda não foram divulgados.

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Alikan Zanotti construiu carreira sólida reconhecida em vários estados. Ele residia em São João do Ivaí, onde mantinha seu escritório, e chegou a cogitar candidatura a prefeito nas últimas eleições.

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Era filho do advogado Expedito Zanotti, ex-deputado federal e ex-prefeito de Faxinal entre 1956 e 1960, além de ter atuado como vereador nos municípios de Apucarana e Faxinal.

Alikan deixa a esposa, Vanessa Zanotti, e um casal de filhos.

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advogado Direito Londrina morte NOTÍCIAS
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