Morre no hospital vítima de grave acidente com carros em chamas em Jardim Alegre
Leandro Aparecido Possari saía do trabalho quando sofreu o acidente; ele teve 80% do corpo queimado
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Morreu no hospital na madrugada desta sexta-feira (08), Leandro Aparecido Possari, 42 anos, vítima de um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (06) em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.
Leandro havia acabado de sair do trabalho, onde atuava há muitos anos na BR Diesel.
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O acidente envolveu o Chevette conduzido por Leandro, um Fiat/Strada e um Gol. Após a batida, o Chevette e o Fiat Strada pegaram fogo. O Gol se evadiu do local, mas o condutor foi localizado e preso pela PM.
Segundo as informações repassadas pelas equipes de socorro, Leandro sofreu queimaduras gravíssimas e foi resgatado em estado crítico.
Ele foi encaminhado ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, em Ivaiporã, com aproximadamente 80% do corpo queimado
Apesar dos esforços das equipes médicas, Leandro não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito durante a madrugada desta sexta-feira.
Nota de pesar da BR Diesel
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