Morre no hospital vítima de acidente entre motos em São Pedro do Ivaí

Faleceu no hospital na sexta-feira (25), o morador de São Pedro do Ivaí, conhecido como Paulinho Lagoano, vítima grave acidente entre motocicletas no domingo (20).

O acidente ocorreu por volta das 13h30, no cruzamento entre os conjuntos Della Rosa 2 e Barbacena, na Rua Sebastião Francisco da Cruz.

Segundo informações apuradas, Lagoano conduzia uma XRE 300 quando colidiu com uma Web 125. A colisão aconteceu após uma manobra de desvio de um carro, resultando em um impacto violento. Ele sofreu ferimentos graves na cabeça e foi socorrido pela equipe da Santa Casa.

O condutor da Web 125 também foi atendido, mas apresentou danos sem risco de vida e permanecia consciente.

