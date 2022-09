Morre no hospital terceira vítima de acidente na BR-376

Da Redação

Morreu na manhã deste sábado (3), em um hospital de Maringá, o trabalhador Paulo Roberto Gonçalves, de 48 anos. O homem é a terceira vítima de um grave acidente registrado na BR-376. A colisão aconteceu por volta das 12h14 de quinta-feira (1/9).

Na ocasião, o jovem Vitor Hugo da Silva Souza, de 29 anos, que era morador do Distrito de São José, em Jandaia do Sul morreu no local e o motorista Fernando Bonifácio de Mello, de 79 anos, que dirigia a caminhonete F-4000 morreu na última sexta-feira (2), em um hospital de Maringá.

Paulo trabalhava no guincho do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, que foi atender a ocorrência, e ao encaixar o equipamento no eixo cardan da F-4000 foi prensado pela caminhonete, que caiu em cima dele.

O trabalhador ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelo aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a um hospital de Maringá. Gonçalves era morador de Mandaguari.

Com informações: Portal Agora

