Morre no hospital passageiro de carro ferido em acidente na PR-466

Morreu no hospital um dos feridos no acidente de trânsito entre ônibus e carro na manhã de segunda-feira (23), em Jardim Alegre. Trata-se de Abel Feliciano, de 67 anos, ele era morador de Ariranha do Ivaí.

continua após publicidade

O idoso apresentava ferimentos graves, foi encaminhado para o hospital pela equipe avançada do SAMU, mas acabou não resistindo.

- LEIA MAIS: Homem morre e 3 pessoas ficam gravemente feridas em acidente na PR-170

continua após publicidade

A batida ocorreu na PR-466, por volta das 5 horas, no trevo da Placa Luar que liga a PR-082, envolvendo um Hyundai/HB20 branco da Prefeitura de Ariranha do Ivaí e um ônibus.

Outras três vítimas que estavam no automóvel, sofreram lesões leves, com pequenas escoriações. Duas delas foram encaminhadas para a UPA de Ivaiporã pelo Siate, enquanto a terceira foi transportada ao hospital pela equipe do SAMU. O motorista e passageiros do ônibus não tiveram ferimentos.

O veículo da Prefeitura de Ariranha do Ivaí transportava pacientes para atendimento em Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News