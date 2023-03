Morre no hospital motociclista que se envolveu em acidente na PR-082

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Edis Alves da Silva, 56 anos, era conhecido como Jacaré

Morreu no hospital, no sábado (25), Edis Alves da Silva, de 56 anos, conhecido como Jacaré, vítima do grave acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta e um caminhão, na PR-082 em São João do Ivaí.

continua após publicidade .

Jacaré era morador do distrito de Luar e trabalhou por algum tempo como motorista da Saúde de São João do Ivaí.

LEIA MAIS: Identificado vítima de acidente na PR-082, em Quinta do Sol

continua após publicidade .

O acidente foi na tarde de sexta-feira (24) e ocorreu no trecho entre o trevo do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o distrito de Luar.

De acordo com informações não oficiais, o condutor da moto bateu contra a traseira de um caminhão e acabou caindo na pista.

Jacaré foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital de Ivaiporã com traumatismo craniano, mas infelizmente não resistiu.

* Com informações Canal HP

Siga o TNOnline no Google News