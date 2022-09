Morre no hospital morador de Faxinal que foi baleado na PR-272

Da Redação

O homem que foi baleado na noite de sexta-feira (16), no km 230 da PRC-272, entre o distrito de João Vieira e Cruzmaltina, morreu na tarde deste sábado (17), internado no Hospital Municipal Juarez Barreto, em Faxinal.

A vítima, moradora de Faxinal, foi identificada como Claudemir Mendes dos Santos, de 53 anos, de acordo com a Funerária Bom Jesus. A princípio, o homem teria ido à Cruzmaltina para jantar na casa da namorada.

O caso foi registrado pela Polícia Militar, que encontrou o carro do faxinalense, um Fiat Uno, estacionado às margens da rodovia, sendo cuidado por um homem que disse que estava apenas ajudando a vítima.

Claudemir foi levado pelo irmão ao pronto-socorro da cidade. Ele foi baleado na região esquerda do abdômen.

No hospital, a vítima chegou a contar à polícia que seguia sentido Cruzmaltina quando um automóvel deu sinal de luz. Ele então deu passagem e no momento da ultrapassagem foram efetuados disparos de arma de fogo. A vítima não soube precisar o modelo do veículo, apenas que era branco.

Diante dos fatos, a PM realizou a apreensão de dois fragmentos de projéteis que se encontravam no interior do Uno, que foi levado à 53ª DRP para os procedimentos de polícia judiciária.

De acordo com o site da Aserfa, o homem será sepultado no Cemitério Municipal de Faxinal. O horário não foi informado. Ele está sendo velado no Centro de Eventos de Faxinal.

