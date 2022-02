Morre no hospital menor que levou facada em Jardim Alegre

Da Redação

Caio Paz de Almeida, 17 anos / Foto: Arquivo Pessoal

Morreu na noite de quinta-feira (10) no Hospital e Maternidade Ivaiporã o adolescente Caio Paz de Almeida, de 17 anos, morador da cidade de Jardim Alegre, que havia dado entrada no hospital da cidade com perfuração próximo ao pulmão.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM) na quarta-feira (9), os policiais foram acionados ao hospital municipal, porém, a vítima não chegou a dar maiores informações pelo fato de estar sobre cuidados médicos. Devido à gravidade, já que a perfuração era próxima ao pulmão ele acabou sendo transferido ao hospital de Ivaiporã, onde acabou morrendo.

Ainda segundo a PM, o adolescente tinha passagem por ato infracional de tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã que investiga o caso.

Caio e a família residia a cerca de um ano na Rua Ivaiporã, em Jardim Alegre. O corpo foi encaminhado para o IML e seria transladado para o velório na cidade de Campo Mourão, cidade onde a família residia anteriormente.