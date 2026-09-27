Morre Natael Emerenciano, ex-vice-prefeito de São João do Ivaí

Empresário e agricultor tinha 81 anos e deixou trajetória marcada pela atuação no setor de cereais e na política do município

Morreu neste domingo (27), em São João do Ivaí o empresário, agricultor e ex-vice-prefeito Natael Emerenciano, aos 81 anos. Ele enfrentava problemas de saúde e tinha histórico de complicações cardíacas.

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Natael era integrante de uma das famílias tradicionais de São João do Ivaí. Filho de Júlio Emerenciano, apontado como um dos pioneiros da colonização promovida pela Companhia de Terras Norte do Paraná na formação do município, ele iniciou a trajetória profissional na agricultura, ao lado do pai e dos irmãos.

Posteriormente, passou a atuar no comércio e consolidou sua carreira no setor de cereais. Natael foi fundador da Copragel, empresa dedicada ao beneficiamento e à comercialização de feijão, arroz e açúcar, com mais de quatro décadas de atuação no mercado regional.

Na política, ingressou de forma mais ativa em 1992, quando foi eleito vice-prefeito de São João do Ivaí na chapa encabeçada por José Francisco de Queiroz.

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A atuação da família na vida pública do município teve continuidade com a filha de Natael, Carla Emerenciano, que foi vice-prefeita entre 2013 e 2020. Em 2021, ela assumiu a Prefeitura de São João do Ivaí, tornando-se a primeira mulher eleita para comandar o município.

A trajetória familiar também foi marcada por uma perda. O filho caçula de Natael, Natael Emerenciano Júnior, morreu em um acidente automobilístico na rodovia PR-082.

Natael deixa a esposa, Fátima, os filhos Juleimara, Carla e João Paulo, além de netos, irmãos, sobrinhos e amigos.

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Até a publicação desta matéria, os familiares ainda não haviam oficializado os detalhes sobre o velório e o sepultamento.