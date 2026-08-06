Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
LUTO

Morre Mariana Siqueira, de Marilândia do Sul, que mobilizou campanha por tratamento contra o câncer

Ela mobilizou uma campanha para custear um tratamento após ter o medicamento negado pela Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre Mariana Siqueira, de Marilândia do Sul, que mobilizou campanha por tratamento contra o câncer
Autor Foto: Reprodução

A moradora de Marilândia do Sul Mariana Siqueira morreu nesta quinta-feira (6), após uma intensa luta contra um câncer agressivo. A notícia provocou comoção nas redes sociais, onde familiares, amigos e moradores da região prestam homenagens e lamentam a perda.

- LEIA MAIS: Paraná é líder absoluto no Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Há poucas semanas, o TNOnline contou a história de Mariana, que havia iniciado uma campanha de arrecadação para tentar custear um medicamento oncológico de alto custo, avaliado em R$ 540 mil. A mobilização surgiu após a Justiça do Paraná negar o fornecimento do remédio, considerado essencial para a continuidade do tratamento.

Na época, Mariana gravou um vídeo relatando a gravidade de seu estado de saúde. Devido ao avanço da doença, ela precisou deixar sua casa e passar a morar temporariamente no sítio da família para receber os cuidados da mãe.

" Tô no sítio para a minha mãe me ajudar com os curativos porque o Robson trabalha e fica mais difícil, contou na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a cabeça enfaixada em razão das sessões de radioterapia, Mariana também falou sobre a evolução da doença e a angústia pela demora na liberação do medicamento. " A saúde não espera", desabafou.

Ela aguardava a análise de um recurso judicial e também o resultado de exames para verificar a resposta do organismo ao tratamento, enquanto enfrentava o surgimento de novas metástases.

Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida começaram a ser publicadas ainda nesta quinta-feira. Amigos e familiares destacam a força, a fé e a coragem de Mariana durante todo o período em que enfrentou a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento. O espaço permanece aberto para atualizações assim que a família confirmar os detalhes.

A equipe do TNOnline manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
campanha de arrecadação Câncer Mariana Siqueira marilandia do sul morte solidariedade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV