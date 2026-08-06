Morre Mariana Siqueira, de Marilândia do Sul, que mobilizou campanha por tratamento contra o câncer

Ela mobilizou uma campanha para custear um tratamento após ter o medicamento negado pela Justiça

A moradora de Marilândia do Sul Mariana Siqueira morreu nesta quinta-feira (6), após uma intensa luta contra um câncer agressivo. A notícia provocou comoção nas redes sociais, onde familiares, amigos e moradores da região prestam homenagens e lamentam a perda.

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Há poucas semanas, o TNOnline contou a história de Mariana, que havia iniciado uma campanha de arrecadação para tentar custear um medicamento oncológico de alto custo, avaliado em R$ 540 mil. A mobilização surgiu após a Justiça do Paraná negar o fornecimento do remédio, considerado essencial para a continuidade do tratamento.

Na época, Mariana gravou um vídeo relatando a gravidade de seu estado de saúde. Devido ao avanço da doença, ela precisou deixar sua casa e passar a morar temporariamente no sítio da família para receber os cuidados da mãe.

" Tô no sítio para a minha mãe me ajudar com os curativos porque o Robson trabalha e fica mais difícil, contou na ocasião.

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Com a cabeça enfaixada em razão das sessões de radioterapia, Mariana também falou sobre a evolução da doença e a angústia pela demora na liberação do medicamento. " A saúde não espera", desabafou.

Ela aguardava a análise de um recurso judicial e também o resultado de exames para verificar a resposta do organismo ao tratamento, enquanto enfrentava o surgimento de novas metástases.

Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida começaram a ser publicadas ainda nesta quinta-feira. Amigos e familiares destacam a força, a fé e a coragem de Mariana durante todo o período em que enfrentou a doença.

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Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento. O espaço permanece aberto para atualizações assim que a família confirmar os detalhes.

A equipe do TNOnline manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.