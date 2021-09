Da Redação

Morre jovem que ficou ferido após capotamento em Faxinal

Morreu nesta terça-feira (28), o jovem Caio Henrique, que estava no banco passageiro do Fiat Strada, que capotou na madrugada do domingo (26). O acidente foi registrado entre Faxinal e Mauá da Serra, e causou a morte também de Leonardo Syrio, de 32 anos, que dirigia o veículo.

A mãe Caio, Aline Horchukhak, lamentou a morte do filho através de rede social:

“Com o coração em pedaços, hoje eu devolvi meu menino pra Deus! Mas ele foi um menino tão cheio de vida, que mesmo agora vai ajudar várias pessoas que precisam, e meu coração se alegra que ao menos um pedacinho dele, vão continuar vivo em outras pessoas. A família decidiu pela doação de órgãos".

Acidente

