Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
LUTO

Morre jovem de Borrazópolis que lutava contra o câncer e estava hospitalizado

Marcos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Campo Largo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre jovem de Borrazópolis que lutava contra o câncer e estava hospitalizado
Autor A luta de Marcos mobilizou pessoas de Borrazópolis, de outras cidades da região e até de outros países - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

O jovem Marcos Vinícius Nogueira, morador de Borrazópolis (PR), morreu nesta terça-feira (29) após mais de dois anos de tratamento contra um câncer. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a família, o estado de saúde dele se agravou nos últimos dias. A informação é do Blog do Berimbau.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A doença atingiu o sistema linfático e o pulmão. Nas últimas semanas, Marcos apresentou complicações e precisou ser internado na UTI. Durante esse período, foi acompanhado pela esposa, Ellen Cristiane Pires Nogueira, e recebeu a visita do filho Isaac, de quatro anos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A luta de Marcos mobilizou pessoas de Borrazópolis, de outras cidades da região e até de outros países. Uma corrente de solidariedade foi formada para ajudar a família, incluindo campanhas para a aquisição de uma medicação de alto custo. Foram registradas inúmeras doações, orações e mensagens de apoio.

As definições sobre velório e sepultamento serão divulgadas nesta quarta-feira (30), após o traslado e a preparação do corpo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Borrazópolis Câncer Morte de Marcos Vinícius SAÚDE solidariedade Velório
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV