Morre jovem de Borrazópolis que lutava contra o câncer e estava hospitalizado

Marcos estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Campo Largo

O jovem Marcos Vinícius Nogueira, morador de Borrazópolis (PR), morreu nesta terça-feira (29) após mais de dois anos de tratamento contra um câncer. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a família, o estado de saúde dele se agravou nos últimos dias. A informação é do Blog do Berimbau.

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A doença atingiu o sistema linfático e o pulmão. Nas últimas semanas, Marcos apresentou complicações e precisou ser internado na UTI. Durante esse período, foi acompanhado pela esposa, Ellen Cristiane Pires Nogueira, e recebeu a visita do filho Isaac, de quatro anos.

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A luta de Marcos mobilizou pessoas de Borrazópolis, de outras cidades da região e até de outros países. Uma corrente de solidariedade foi formada para ajudar a família, incluindo campanhas para a aquisição de uma medicação de alto custo. Foram registradas inúmeras doações, orações e mensagens de apoio.

As definições sobre velório e sepultamento serão divulgadas nesta quarta-feira (30), após o traslado e a preparação do corpo.