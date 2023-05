Morre jovem de 28 anos vítima de acidente em Lidianópolis

Morreu nesta sexta-feira (26), o motociclista Leonardo Ferreira Pereira, de 28 anos, de Lidianópolis. O jovem estava internado desde o dia 23/5 após se envolver em um acidente.

Leonardo chegou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Instituto de Saúde Bom Jesus, porém, não resistiu aos graves ferimentos.

O jovem conduzia uma moto e sofreu uma queda em uma estrada rural da cidade.

