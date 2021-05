Morre jovem de 23 anos que estava internada no Providência

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam a morte da jovem de 23 anos, Ana Karoline Kasiski, moradora de São João do Ivaí. Ela morreu no início da madrugada deste domingo (16), no Hospital da Providência, em Apucarana

Ana Karoline foi vítima de acidente de trânsito na noite de primeiro de maio. Ela estava em uma motocicleta que se acidentou com um VW Gol na saída de São Pedro do Ivaí.

Nas redes sociais amigos postam mensagens de luto e consolo aos familiares:

"Ah ruivinha quanta falta ira fazer aqui em, lembro de como a gente ficava horas e horas cvs por ligaçao e quando a gente ce via meu Deus vc me fazia rir de mais, aprendi muita coisa com vc alias ate jogar sinuca e aprender gostar de acampamento, foram dias inesquecível ao seu lado, que Deus te receba de braços aberto ai em cima"

“Fácil ñ é entender os planos de Deus...resta a nós tentar compreender o porquê de tudo...Deus conforte a todos...meus sinceros sentimentos”

"Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram, e agora o céu azul é todo seu descanse em paz prima Ana Karoline Kasisk"