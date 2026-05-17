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Morre jovem de 17 anos que foi ejetada em capotamento na PRC-272

Luana era uma das seis vítimas do acidente ocorrido na noite deste sábado (16) na saída de Faxinal para Cruzmaltina

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 17:00:00 Editado em 17.05.2026, 17:19:10
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Morre jovem de 17 anos que foi ejetada em capotamento na PRC-272
Autor Menina foi encaminhada em estado grave ao Hospital Juarez Barreto, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

A jovem Luana Paula Gomes Parrales, 17 anos, morreu na manhã deste domingo (17) no Hospital Juarez Barreto, em Faxinal (PR), após não resistir aos ferimentos de um gravíssimo acidente. Ela era uma das seis vítimas do capotamento registrado na noite de sábado (16) na PRC-272, na região conhecida como "Biquinha", na saída de Faxinal para Cruzmaltina, e havia sido internada em estado grave.

📰 LEIA MAIS: Capotamento deixa seis feridos em Faxinal; vítimas foram ejetadas do carro

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Luana estava entre os ocupantes do Chevrolet Corsa que saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou várias vezes no km 219 da rodovia. Parte dos ocupantes foi ejetada do veículo durante o impacto. As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas ao mesmo hospital.

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Como não havia condutor identificado nem testemunhas no momento da chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado como sinistro não identificado. O veículo, que estava com documentação em atraso, foi removido ao pátio do posto rodoviário de Lidianópolis.

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Luana será velada e sepultada em Faxinal

O corpo de Luana será velado à partir das 17h deste domingo (17) na Capela Mortuária Municipal de Faxinal. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (18), às 10h, no Cemitério Municipal de Faxinal.

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acidente Faxinal Segurança no Trânsito
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