Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
LUTO

Morre Jarbas Beleze, liderança da Associação dos Cavaleiros de Cambira, aos 79 anos

Prefeitura e membros da comunidade divulgaram notas de pesar lamentando a morte do pioneiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 13:57:49 Editado em 24.07.2026, 16:49:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre Jarbas Beleze, liderança da Associação dos Cavaleiros de Cambira, aos 79 anos
Autor Jarbas deixa um legado de dedicação às tradições locais e à comunidade - Foto: Reprodução

Morreu na manhã desta sexta-feira (24), em Londrina, Jarbas Beleze, aos 79 anos. Conhecido por sua forte atuação na Associação dos Cavaleiros de Cambira, Jarbas deixa um legado de dedicação às tradições locais e à comunidade.

📰 LEIA MAIS: Trânsito registra lentidão na BR-369 após acidente entre Cambé e Rolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prefeita de Cambira, Ana Lúcia, divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento. No comunicado, a gestora destacou o coração generoso de Jarbas e sua paixão em manter vivas as tradições do município à frente da Associação dos Cavaleiros, prestando solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.


Morre Jarbas Beleze, liderança da Associação dos Cavaleiros de Cambira, aos 79 anos
AutorFoto: Reprodução

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Vale do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O local do velório e do sepultamento não será em Cambira, segundo a família, como inicialmente informado. Os detalhes serão divulgados posteriormente.

Familiares, amigos e membros da comunidade manifestaram profundo pesar pela perda.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
associação associação de cavaleiros de cambira cambira cavaleiros COMUNITÁRIO falecimento Jarbas Beleze
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV