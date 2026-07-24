Morre Jarbas Beleze, liderança da Associação dos Cavaleiros de Cambira, aos 79 anos

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Prefeitura e membros da comunidade divulgaram notas de pesar lamentando a morte do pioneiro

Morreu na manhã desta sexta-feira (24), em Londrina, Jarbas Beleze, aos 79 anos. Conhecido por sua forte atuação na Associação dos Cavaleiros de Cambira, Jarbas deixa um legado de dedicação às tradições locais e à comunidade.

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A prefeita de Cambira, Ana Lúcia, divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento. No comunicado, a gestora destacou o coração generoso de Jarbas e sua paixão em manter vivas as tradições do município à frente da Associação dos Cavaleiros, prestando solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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O local do velório e do sepultamento não será em Cambira, segundo a família, como inicialmente informado. Os detalhes serão divulgados posteriormente.

Familiares, amigos e membros da comunidade manifestaram profundo pesar pela perda.