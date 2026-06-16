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Morre Ivens Simão, médico e ex-prefeito de São João do Ivaí, aos 78 anos

Ex-prefeito estava internado em Maringá e morreu na madrugada desta terça-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 06:48:03 Editado em 16.06.2026, 08:30:06
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Morre Ivens Simão, médico e ex-prefeito de São João do Ivaí, aos 78 anos
Autor Ivens Simão marcou a história de São João do Ivaí com atuação na medicina e na política local - Foto: Reprodução/Canal HP

O médico e ex-prefeito de São João do Ivaí Ivens Simão morreu na madrugada desta terça-feira (16), aos 78 anos. Segundo informações divulgadas pela família, ele faleceu por volta das 3h, em Maringá, após complicações decorrentes de uma cirurgia realizada no último sábado (13).

A notícia causou repercussão no município, onde Ivens construiu uma trajetória de mais de cinco décadas na medicina e na vida pública. Deixa a esposa, Rosângela Fabris Simão, o filho Ivens Alfredo Simão, médico anestesista, duas netas e demais familiares.

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Até a publicação desta reportagem, os horários e locais do velório e do sepultamento não haviam sido divulgados.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) chegou a São João do Ivaí em dezembro de 1973, logo após concluir a graduação.

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Ao longo da carreira, ficou conhecido pelo atendimento à população e pela atuação em uma época em que a estrutura de saúde do município ainda era limitada. O médico atendia diferentes demandas e participou dos primeiros anos de desenvolvimento da rede local de saúde.

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O reconhecimento da comunidade fez com que recebesse o apelido de “médico dos pobres”, nome pelo qual passou a ser lembrado por muitos moradores.

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Além da medicina, Ivens Simão também teve carreira política. Em 1982, foi eleito vereador com a maior votação registrada até então no município. Posteriormente, presidiu a Câmara Municipal e foi eleito prefeito por três mandatos.

O ex-prefeito ainda presidiu a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e atuou em entidades locais.

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek Miura, lamentou a morte do ex-prefeito e informou que o município vai decretar luto oficial de três dias.

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Com informações Canal HP/São João do Ivaí

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