Morre Gilberto Rezende de Carvalho, ex-deputado do Vale

Várias autoridades políticas da região do Vale do Ivaí, do Paraná, além de amigos e familiares, lamentaram a morte, em Curitiba, do ex-deputado estadual, por três mandatados e que também foi deputado federal, Gilberto Rezende de Carvalho. Antes, foi eleito vereador e prefeito da cidade de Marumbi. Ele faleceu neste sábado, 07, e a causa da morte não foi divulgada.

"Meus sentimentos e pesar. Foi um dos maiores e mais importantes lideres do nosso Vale do Ivaí", comentou o ex-governador Orlando Pessuti.

O prefeito Reinaldo Grola, de Lunardelli, disse que Gilberto é o autor do Projeto de Lei da emancipação política e administrativa do seu município, em 1979, aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Ney Braga. Ele foi ainda o principal responsável pela criação da AMUVI - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí e pela emancipação de outras cidades da região e do Paraná.

"Nós familiares, com muita tristeza, comunicamos, depois de muita batalha, o descanso do amado Gilberto Rezende de Carvalho, na madrugada deste sábado, dia 07 de maio. O velório foi realizado na capela Turquesa do Vaticano, em Curitiba, antes de ser levado para o crematório", informou uma nota divulgada nas redes sociais de Carvalho e também dos familiares.

