Morre em Santa Catarina, Cláudio Zarpellon, ex-morador de Ivaiporã

Faleceu nesta quarta-feira, 8, Cláudio Roberto Cezar Zarpellon, aos 65 anos. Ele morava em Ivaiporã e há quatro anos havia mudado para Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, onde faleceu. Cláudio se encontrava em tratamento de saúde há mais de um ano.

Muito conhecido em Ivaiporã e região, Cláudio Zarpellon foi funcionário do Banco Bradesco, gerente do Supermax Supermercado por 8 anos, e trabalhou no setor de tributação da Prefeitura de Ivaiporã na primeira gestão do Prefeito Carlos Gil.

Deixa a esposa, Ivaldete Zampronio Zarpellon, que por mais de 30 anos trabalhou no Escritório Regional do Instituto Emater de Ivaiporã e foi Coordenadora Estadual de Turismo Rural. Pai do Wellington, da Rafaela e do Arthur.

O corpo está sendo velado na Capela Vaticano, Sala Rubi, no Bairro Estados, em Balneário Camboriú. O sepultamento está programado para às 19 horas.

Nas redes sociais amigos deixam mensagens de pesar aos familiares

“Luto por uma família querida! Descanse em paz Cláudio meus sentimentos Wellington Zampronio Zarpellon. Ivaldete Zampronio Zarpellon. Rafaela Zarpellon. Arthur Zampronio Zarpellon Deus os conforte nesse momento!”, postou uma amiga da família.

“Meus sentimentos Ivaldete Zampronio Zarpellon e família, que Deus dê muita força a vocês nesse momento de dor, rogamos ao Pai Celestial que, acolha nosso querido Amigo Cláudio Zarpellon em seus braços e dê a ele descanso eterno merecido!”, postou um amigo.

