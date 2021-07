Da Redação

Morre em Jandaia o comunicador 'Tossinha'

Na manhã deste sábado (24), uma notícia deixou a imprensa de Jandaia do Sul e região enlutada. O comunicador Reginaldo César Marcusso Chagas, mais conhecido como Tossinha, que era o proprietário do "Portal do Tossinha", morreu após sofrer um infarto fulminante.

continua após publicidade .

Conforme informações de amigos próximos, ele apresentou problemas cardíacos, passou por uma cirurgia no Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia, mas o quadro se agravou.

Tossinha tinha o site de notícias e também trazia informações com transmissões ao vivo em sua página no Facebook. Familiares e muitos amigos que cultivou durante os anos lamentam sua morte.

continua após publicidade .

A família ainda não divulgou os horários do velório e do sepultamento.

Antes de passar pela cirurgia, Tossinha fez uma live para informar seus leitores e amigos. Veja: