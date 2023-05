Morre em Ivaiporã, Vilma Alves Rother, aos 65 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vilma Alves Rother, 65 anos

Na manhã desta terça-feira (16), a cidade de Ivaiporã ficou enlutada com a notícia do falecimento de Vilma Alves Rother, aos 65 anos. De acordo com informações de amigos, Vilma estava em tratamento de um câncer.

continua após publicidade .

Vilma era uma pessoa muito querida na cidade, era casada com Celso Rother (in memoriam), e nora do ex-prefeito Adail Bolivar Rother (in memoriam).

LEIA MAIS: Motociclista de 46 anos morre após acidente na PR-466, no Vale do Ivaí

continua após publicidade .

Vilma trabalhou por vários anos na Regional da Saúde. Deixa as filhas Melissa e Carol Rother e um vasto número de amigos em Ivaiporã e região.

O corpo está sendo velado na Sala 03 na Capela Aliança. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 17 horas.

Nas redes sociais amigos prestam homenagens e se solidarizam com os familiares

“Neste momento tão difícil e de dor, minha solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e sabedoria”.

continua após publicidade .

“Cada um de nos temos um tempo de passagem por aqui, uns menos, outros mais. Essa amiga foi chamada pra outra morada. Que o Senhor preparou a cada um”

“Meus sentimentos… Que Deus conforte toda família”

Siga o TNOnline no Google News