Morre em Godoy Moreira, aos 67 anos, o ex-vereador Polaquinho da Moto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jair Lopes Rufino, de 67 anos, popularmente conhecido por Polaquinho da Moto

A população de Godoy Moreira e região está enlutada pela morte do ex-vereador e servidor público, Jair Lopes Rufino, de 67 anos, popularmente conhecido por Polaquinho da Moto.

continua após publicidade .

Ele faleceu na madrugada às 2 horas desta quinta-feira (17). Polaquinho foi servidor público em São João do Ivaí por muitos anos. Foi morar em Godoy Moreira, onde continuou servidor na nova cidade.

- LEIA MAIS: Morte de estudante da UEM, de 21 anos, é investigada pela polícia

continua após publicidade .

Foi eleito vereador por Godoy Moreira, para gestão 1997 a 2000. Ele deixa um filho, um enteado e a esposa Iraci Rosa. O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira lamentou a morte de Polaquinho e decretou luto oficial de três dias.

“Não há palavras para descrever a tristeza que a comunidade está sentindo, pois era um homem muito trabalhador e amigo. Deixo minhas sinceras condolências aos familiares e rezo para que Deus conforte a todos”, disse Primis.

O corpo será velado a partir das 10 horas desta quinta-feira na capela mortuária de São João do Ivaí e o sepultamento no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

* Com informações Canal HP

Siga o TNOnline no Google News