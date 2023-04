Morre Durvalina Della Rosa, mãe da prefeita de São Pedro do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durvalina Balbo Della Rosa

Uma das pioneiras do município de São Pedro do Ivaí, no Paraná, faleceu na madrugada deste sábado (08). Durvalina Balbo Della Rosa, de 94 anos, era mãe da atual prefeita da cidade, Maria Regina Della Rosa Magri.

continua após publicidade .

A idosa faleceu por volta das 05 horas da madrugada, em um hospital de Maringá, noroeste do Estado. Dona Durvalina morreu em decorrência de uma pneumonia e complicações da idade. Ela deixa um legado de força e trabalho.

- LEIA MAIS: Mulher morre ao sofrer choque elétrico durante ordenha das vacas

continua após publicidade .

O corpo da pioneira deve chegar em São Pedro do Ivaí por volta das 15 horas. O velório será realizado na Capela Mortuária da cidade. O horário de sepultamentos ainda não foi confirmado pela família.





Sepultamento deste sábado (08)

Benvindo Pedroso Padilha, 96 anos, está sendo velado em uma residência da cidade de Apucarana; endereço não informado. O sepultamento está previsto para às 14 horas, no Cemitério da Saudade.

Siga o TNOnline no Google News