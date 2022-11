Morre dona Nair Kishi, uma das pioneiras de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Miyoko Fugisaki Kishi, 84 anos, conhecida como Dona Nair

Faleceu no início da noite desta quarta-feira (23), às 18h53, Miyoko Fugisaki Kishi, 84 anos, conhecida como Dona Nair. Uma das pioneiras de Ivaiporã, esposa do seo Paulo Kishi (in memorian) que foi o primeiro fotógrafo de Ivaiporã, era proprietário do Foto Estrela.

continua após publicidade .

Dona Nair, que atualmente residia na Rua Santa Catarina, morou também por muitos anos na Av. Castelo Branco, próximo a Copel.

LEIA MAIS: Morte de professora aos 39 anos gera comoção em Curitiba

continua após publicidade .

Era uma pessoa muito especial. Discreta, mas se destacava pela sua generosidade, pelo seu coração altruísta e sua capacidade de transmitir boas energias a quem estava à sua volta. Uma perda irreparável para a cidade.

Deixa os filhos Roberto que reside em Ponta Grossa, Hélio que trabalhava na TIM, Osmar Tadashi responsável pelo Transporte Escolar da Prefeitura de Ivaiporã e Mauro Koiti que atualmente reside em Limeira, além de noras, netos e bisnetos.

O corpo está sendo velado na Capela Aliança . O sepultamento será na quinta-feira (24), às 16 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

continua após publicidade .

O falecimento de dona Nair gerou muita comoção nas redes sociais.

“Pessoa como dona Nair fará muita falta, sim pois ela foi importante para muitas pessoas e muitas famílias. Sempre com simplicidade, porém com muita sabedoria. Quando solicitada não deixava ninguém sair sem ser acolhido ou aconselhado por ela. Sem dúvida ela foi um Instrumento de Deus entre nós. Meus sentimentos a todos familiares”, postou um amigo da família.

“Meus sentimentos a toda a família…dona Nair e seu Paulo fazem parte das queridas lembranças de nossa infância”, postou uma amiga da família.

Siga o TNOnline no Google News