Morre Dona Maria Soares, pioneira de Borrazópolis, aos 85 anos

Dona Maria Soares trabalhou 40 anos como zeladora de escolas do município

Quando chegou com o marido na cidade, o casal foi trabalhar na lavoura de café

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Morreu na manhã deste domingo (17), aos 85 anos, Maria Ferreira Soares, mais conhecida como Dona Maria Soares. Ela era pioneira da cidade de Borrazópolis. Segundo informações, ela estava internada no Hospital Norte Paranaense (Honpar), por conta de um infarto e acabou não resistindo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - ROTAM prende suspeitos de atuarem no tráfico de drogas em Lidianópolis

Dona Maria nasceu em Santana de Pequiá (ES), no dia 24 de julho de 1938. Em 1958, aos 20 anos, foi com o marido, José Soares, para a cidade de Borrazópolis, para trabalhar na lavoura de café. Nesta época, o casal morava no Bairro Patinho. Anos depois, se mudaram para a parte urbana da cidade, onde Dona Maria começou a trabalhar como zeladora.

continua após publicidade

A pioneira trabalhou durante seis anos em escolas municipais, e 34 anos em escolas estaduais de ensino. O principal emprego foi no Colégio José de Anchieta. Além de suas funções nas escolas, ela era contratada para cozinhar em festas e casamentos que aconteciam principalmente na extinta AABB.

Dona Maria teve doze filhos, sendo eles: Ana Maria, Amélia de Fátima, Tânia Mara, Francisco Antônio, Eni, Nilza, Sandra, José Geraldo, Carlos Roberto, Gilmar, Mariza Helena, César.

De acordo com informações da família, o local do velório e horário do sepultamento, ainda serão definidos.

Siga o TNOnline no Google News