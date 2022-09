Morre Cláudio Oliveira, filho mais velho do Pinga Fogo

Da Redação

Kiki, como era conhecido, faleceu neste domingo

Morreu neste domingo (11), Cláudio Augusto de Oliveira, aos 51, filho mais velho do comunicador Pinga Fogo, que faleceu em 2014. O empresário e um dos diretores da Rádio Nova Am, de Apucarana, estava na casa da família em Jandaia do Sul.

Conforme informações do Grupo Pinga Fogo, o Sargentão, como era chamado, também conhecido como Kiki, sofreu um mal súbito.

O velório será realizado nesta segunda-feira (12), na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento acontece às 16h. Confira a nota emitida pelo grupo:

"A família Pinga Fogo está enlutada. Hoje foi morar com Deus, o filho mais velho da Dona Lilian e do saudoso Pinga Fogo.O Sargentão, Cláudio Augusto de Oliveira, faleceu aos 51 anos na residência da família em Jandaia do Sul. Kiki, como carinhosamente era chamado sofreu um mal súbito. Seu velório será realizado a partir das 07h desta segunda-feira (12/09) na Capela de Jandaia do sul e seu sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Municipal"

