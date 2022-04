Da Redação

Morre Celso Antunes Ribeiro, ex-prefeito Rosário do Ivaí

Morreu neste domingo (17), o ex-prefeito de Grandes Rios e Rosário do Ivaí, Celso Antunes Ribeiro, aos 83 anos. Ele era considerado um dos pioneiros de Rosário e cidades da região, como Grandes Rios.

Celso nasceu em Cândido de Abreu e deixa quatro filhos: Simone, Rogaciano, Silmara e Cristiano, além de 11 netos e demais familiares. De acordo com a família, o velório ocorre na Câmara Municipal de Vereadores de Rosário do Ivaí e o sepultamento será nesta segunda (18), às 17 horas. Às 16 horas, ocorre missa de corpo presente.

História

Celso Antunes, torcedor do Vasco de coração, uma de suas paixões, foi o segundo prefeito de Grandes Rios, entre 1972 e 1977. Depois, em Rosário do Ivaí, foi eleito vice-prefeito e também prefeito da cidade. Além dos mandados em que concorreu e venceu os pleitos, sempre participou da vida política dos municípios, por conta de sua experiência e credibilidade junto à comunidade.

Com informações do Blog do Berimbau.