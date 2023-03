Morre Carlos Hawthorne, médico do Hospital e Maternidade Ivaiporã

Da Redação

Carlos Henrique Hawthorne, 69 anos

Morreu no início da noite deste domingo (12) em Londrina, o médico Carlos Henrique Hawthorne, aos 69 anos.

Carlos Hawthorne era médico cardiologista e trabalhava há mais de 30 anos no Instituto de Saúde Lucena Sanches (Hospital e Maternidade Ivaiporã) .

De acordo com as informações de amigos, ele lutava contra uma pneumonia resistente há mais de um mês.

Em 11 de fevereiro, ele foi internado no Hospital e Maternidade Ivaiporã e, em seguida, transferido para o Hospital do Coração de Londrina.

Ele chegou a ter um dia de alta do hospital, mas acabou voltando a ser internado e entubado. De acordo com informações da esposa Anthelma Caroline Aoyama Salla, o velório e a cremação acontecerão em Londrina.

A morte do cardiologista causou grande comoção nas redes sociais

“Uma das melhores pessoas que tive o prazer em conhecer como pessoa e médico. Que seja muito bem recebido no plano maior. Que Deus e o Mestre Jesus ampare a Anthelma e a família. Vá em paz dr. Carlos Hawthorne!”.

“Uma perda irreparável, não só para Ivaiporã, mas para toda a região. O Dr. Carlos era um médico muito querido, principalmente, pela atenção e carinho no trato com as pessoas. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos”.

