Morre cantora e compositora de Jandaia do Sul

Faleceu nesta terça-feira (11), a cantora e compositora Laureci Cabral Machado de 50 anos, de Jandaia do Sul. A notícia da morte dela gerou grande comoção no município.

O Velório acontece na capela mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será nesta terça- feira (11) no cemitério Municipal. A cantora tinha alguns problemas de saúde.

Histórico:

A cantora e compositora Paranaense Laureci Cabral Machado, nasceu no dia 18 de julho de 1967 no norte do Paraná na cidade de Bom Sucesso, ao passar do tempo, Laureci mudou para a cidade de Jandaia do Sul.

Cantou pela primeira vez na igreja, em seguida ganhou vários festivais de calouros. Fez seu primeiro show aos 16 anos de idade.

Teve influencias de seus pais, mãe era tecladista e cantora, pai era maestro e trompetista Laureci fez apresentações por várias cidades do Paraná. A música sempre foi sua profissão, e ela amava o que fazia.