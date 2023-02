Morre caminhoneiro que capotou na BR-376, em Cambira

Da Redação

O motorista que ficou gravemente ferido após capotamento na BR-376 em Cambira, no norte do Paraná, e que estava internado no Hospital da Providência morreu na tarde desta terça-feira (14). O corpo de Delson Luiz Lutz, de 58 anos, será velado e sepultado em Umuarama, cidade onde residia.

Delson deixa a esposa e dois filhos. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (13). Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foram chamados por volta das 20h10 desta segunda-feira (13).

O motorista ficou preso nas ferragens e inconsciente. "Quando chegamos ele estava preso nas ferragens, fizemos a retirada. Ele estava inconsciente, com ferimentos graves na região do tórax. Ele foi levado para o Hospital da Providência", explicou o Subtenente Camilo do Corpo de Bombeiros.

Chovia no momento da batida.

