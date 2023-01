Morre Braz Francisco, pioneiro de Borrazópolis, aos 98 anos

Da Redação

Pioneiro de Borrazópolis Braz Francisco morreu aos 98 anos

Morreu neste domingo (22) o pioneiro de Borrazópolis Braz Francisco, aos 98 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Regional de Ivaiporã, no norte do Paraná. Segundo a família, o falecimento ocorreu durante a madrugada, por volta das 3h20, por causas naturais.

Braz morou na área rural de Borrazópolis, mas já estava na cidade há cerca de 19 anos. Familiares e diversos amigos lamentaram a morte do pioneiro.

Ele era casado com a senhora Ana Maria Francisco (In memoriam) e pai dos seguintes filhos: Delourdes, Adelaide, Donizete (In memoriam), Terezinha, Maria Aparecida, Conceição, João Carlos e Janete. Ele também tinha vários netos, bisnetos e tataranetos.

O velório, de acordo com a família, vai acontecer a partir das 15 horas na Capela Mortuária. O horário do sepultamento ainda não foi confirmado.

Com informações do Blog do Berimbau.

